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شاهد.. بكاء ميسي وسط الجماهير بعد ثلاثيته بمرمى بوليفيا

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي بنوبة بكاء خلال احتفال منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا أمام الجماهير التي حضرت لمتابعة منتخب بلادها أمام بوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم.

العالم-رياضة

وحقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا أمام بوليفيا بثلاثية نظيفة ضمن الجوله العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس ايرس.

وأحرز ميسي نجم باريس سان جيرمان ثلاثية في مرمي بوليفيا ليصبح الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية متخطيا بيليه صاحب الـ 77 هدفا.

وخلال لقاء صحفي عقب اللقاء انهار ميسي بنوبة بكاء ليتابع بكائه خلال الاحتفال أمام جماهير بلاده بكأس أمريكا الجنوبية.

وحرص الاتحاد الارجنتيني على إقامة احتفال للمنتخب وسط الجماهير بعد لقاء بوليفيا.

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