شاهد.. هكذا فشل المشروع الاميركي في سوريا

العالم - خاص بالعالم

وقال كيلاني في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية ان استعادة درعا البلد للحضن السوري ليس فقط يعد انسحاباً للمجموعات المسلحة من درعا بل انسحاباً للمجموعات المسلحة المدعومة اميركيا.

واضاف ان هناك قواعد اميركية مازالت تعمل في الجنوب السوري ويأتي لها الامداد من الجانب الاردني ومن جانب الاحتلال الاسرائيلي بمعنى اخر هناك وجود اسرائيلي في سوريا عبر القواعد الاميركية الغير الشرعية التي اقيمت على الاراضي السورية.

ورأى كيلاني ان استعادة درعا الى السيادة السورية هو افشال للمشروع الاميركي الذي كان يرمي بالاطاحة بالدولة السورية وان تصبح سوريا عبارة عن كيانات متعددة ولكن يبقى الهدف من هذا المشروع وهو إقامة حالة حرب على الارض السورية وهذه الحرب مازالت مستمرة ولكن امتدت الى الجانب اللبناني وهوالحلقة الاضف في الاستراتيجية الاميركية والحالة اللبنانية لا تسمح للولايات المتحدة بالتمدد اكثر ولان هناك مشروع خط الغاز العربي الذي يحتم ان يكون هناك تامين امني لهذا الخط الغازي القادم من مصر عبر الاراضي الاردنية برضاء اسرائيلي ويمتد من الاراضي السورية الى لبنان لشراء الدماء في لبنان ومنع محور المقاومة في الاستمرار.

وبين كيلاني ان اميركا تسعى لمنع محورالمقاومة الممتد من ايران الى لبنان وان يكون هناك نوع من التقطيع في هذا المحور من خلال محاولة تخفيف الانتماء في الجانب السوري الى محور المقاومة، موكدا ان الدولة السورية لن ترضخ لمحاولات امريكا الفاشلة.

وشدد الكيلاني على ان هدف الحكومة السورية من استعادة درعا هو هدف استراتيجي ولن ترضى بأقل من ان تكون كامل الاراضي السورية تحت سيادتها.