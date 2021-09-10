نائب لبناني: تلقيح الشعوب الفقيرة للحد من وباء كورونا هي أساس

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و غرد العراجي اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر قائلًا إن منظمة الصحة العالمية رفضت قرار الدول الغنية إعطاء مواطنيها الجرعة المنشطة لكورونا، قبل زيادة كمية اللقاحات للدول الفقيرة، ورفع نسبة التلقيح المنخفضة فيها.

اعتبر ذلك تميزًا طبقيًا وإمكانية لحصول متحورات جديدة اكبر. المناعة المجتمعية العالمية وتلقيح الشعوب الفقيرة للحد من الوباء هي الاساس.

يذكر أنّ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح المضاد للوباء، بلغ 2532259 شخصاً، في وقت تلقى 1522077 شخصاً الجرعة الأولى، و1250870 الجرعة الثانية.