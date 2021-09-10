الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب لبناني: تلقيح الشعوب الفقيرة للحد من وباء كورونا هي أساس

نائب لبناني: تلقيح الشعوب الفقيرة للحد من وباء كورونا هي أساس
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني النائب عاصم عراجي تلقيح الشعوب الفقيرة للحد من الوباء كورونا هي الاساس.

العالم_لبنان

و غرد العراجي اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر قائلًا إن منظمة الصحة العالمية رفضت قرار الدول الغنية إعطاء مواطنيها الجرعة المنشطة لكورونا، قبل زيادة كمية اللقاحات للدول الفقيرة، ورفع نسبة التلقيح المنخفضة فيها.

اعتبر ذلك تميزًا طبقيًا وإمكانية لحصول متحورات جديدة اكبر. المناعة المجتمعية العالمية وتلقيح الشعوب الفقيرة للحد من الوباء هي الاساس.

يذكر أنّ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح المضاد للوباء، بلغ 2532259 شخصاً، في وقت تلقى 1522077 شخصاً الجرعة الأولى، و1250870 الجرعة الثانية.

روابط ذات صلة

لبنان.. 900 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا

لبنان: 1008إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا

قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة قرب منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر لبنانية تتوقع الاعلان عن تشكيل الحكومة اليوم

شاهد بالفيديو.. البطل الجزائري يكسب قلوب الملايين بعد مقاطعة 'اسرائيل'

شاهد لقطة طريفة ..الحكم واللاعبون يبحثون عن الكرة في مباراة الأرجنتين وبوليفيا

ایران استوردت 46 ملیون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن

الأمير السعودي 'الوليد بن طلال' يبرم صفقة مفاجئة مع 'بيل غيتس'

شاهد بالفيديو.. شاهد: حزب العدالةوالتنمية المغربي يشهد استقالة جماعية