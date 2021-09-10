موقع 'اسرائيلي ': بايدن يعتزم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة

العالم - الأمیرکیتان

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي أبلغ نفتالي بينيت، خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين، أنه لن يتنازل عن خطته القاضية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة.

ونقل الموقع عن مسؤولين صهاينة وأمريكيين أن نفتالي بينيت رفض هذا الأمر من بايدن، أو عارضه، وطلب منه تشكيل فريق عمل مشترك يبحث هذه القضية مثال الخلاف بين الجانبين، "الإسرائيلي" والأمريكي، وبأنه بالفعل تعد قضية إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة مشكلة تؤرق بينيت في الفترة الراهنة.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري أن الرئيس الأمريكي طرح ملف إعادة فتح القنصلية في القدس المحتلة، غير مرة، خلال اللقاء مع نفتالي بينيت، خلال محادثتهما الخاصة، أو حتى خلال الاجتماع مع الطواقم الثنائية، بدعوى أن إعادة فتح القنصلية الأمريكية هي وعد انتخابي قدمه بايدن من قبل، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قد أكد ذلك الأمر، خلال زيارته إلى فلسطين المحتلة، في شهر أيار/مايو الماضي.