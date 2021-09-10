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إنتشار أمني مكثف لقوات الإحتلال في البلدة القديمة لهذا السبب

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

رفع الإحتلال حالة التأهب القصوى في القدس المحتلة، مشدداً الإجراءات بحق المصلين بالمسجد الاقصى وسط دعوات الفلسطينيين لتنظيم تظاهرة داخل باحات الأقصى دعما ومساندة للاسرى الأبطال.

العالم - خاص بالعالم

انتشار امني بكل مكان بالقدس المحتلة ونشر المئات من عناصر الشرطة والجيش بالبلدة القديمة، وداخل وحول المسجد الاقصى المبارك في ظل حالة الرعب والقلق التي تسيطر على المشهد الاسرائيلي.

الفلسطينيون المقدسيون أدوا الصلاة وسط اجراءات التقييد والمنع وخرجوا رافعين علم فلسطين هاتفين للاقصى والاسرى، الذين يعانون الظلم والحرمان داعين للتحرك من اجلهم وبشكل سريع.

تشهد القدس واحيائها حراكا جماهيري ضد الاحتلال واعوانه مطالبين بعدم التعاطي مع حكومة الاحتلال التي تسعى كسابقاتها من الحكومات الى تهجير اهل القدس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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