إنتشار أمني مكثف لقوات الإحتلال في البلدة القديمة لهذا السبب

العالم - خاص بالعالم

انتشار امني بكل مكان بالقدس المحتلة ونشر المئات من عناصر الشرطة والجيش بالبلدة القديمة، وداخل وحول المسجد الاقصى المبارك في ظل حالة الرعب والقلق التي تسيطر على المشهد الاسرائيلي.



الفلسطينيون المقدسيون أدوا الصلاة وسط اجراءات التقييد والمنع وخرجوا رافعين علم فلسطين هاتفين للاقصى والاسرى، الذين يعانون الظلم والحرمان داعين للتحرك من اجلهم وبشكل سريع.



تشهد القدس واحيائها حراكا جماهيري ضد الاحتلال واعوانه مطالبين بعدم التعاطي مع حكومة الاحتلال التي تسعى كسابقاتها من الحكومات الى تهجير اهل القدس.

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