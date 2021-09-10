موجة سخرية تجتاح منصات التواصل من "الكيان المخروم"!

العالم - نبض السوشيال

النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا وسم (هاشتاغ) "الكيان المخروم" الذي تصدر قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في عدة دول عربية رداً على التطورات الأخيرة في قضية الأسرى الفلسطينيين الذين حرروا أنفسهم من سجون الاحتلال باستخدام ملعقة لا أكثر مما أثار السخرية من كيان الاحتلال وامنه ومزاعمه بانه الجيش الذي لا يقهر.

وعبرت مختلف فئات الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة دعمها للعملية البطولية التي نفذها الأسرى الفلسطينيون وتمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فلم تتوقف الفعاليات الشعبية الفلسطينية الداعمة للعملية البطولية التي نفذها الأسرى حيث خرجت في مختلف المناطق الفلسلطينية مسيرات وفعاليات شعبية ونظمت وقفات تضامنية تقدمتها قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة.

وفي داخل الكيان الصهيوني سلط كتاب وقادة إسرائيليون الضوء على نجاح الأسرى الفلسطينيين الستة في تحرير أنفسهم، معتبرين أن ما جرى يمثل انتكاسة لمنظومة الأمن، مقابل انتصار حققه الأسرى، واعتبروا انهم تعرضوا لضربة معنوية شديدة.

وتعيش سجون الاحتلال الاسرائيلي حالة من الغليان اثر اعتداء ادارة السجون على الأسرى الفلسطينيين انتقاما منهم بعد فشل الاحتلال العثور على الاسرى الست الذين حرروا انفسهم ذاتيا من سجن جلبوع، واعرب ذوي الاسرى عن قلقهم لما يتعرض له ابنائهم في سجون الاحتلال.

وقالت صحيفة معارف العبرية إن مسؤولين في حركة فتح وأجهزة أمن السلطة يوافقون على المساعدة في البحث عن الأسرى الستة الذين تحرروا من سجن جلبوع.

النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من هشاشة الاحتلال أمام إرادة الأسرى الفلسطينيين ومن عجزه عن إيجادهم رغم كل ما وضعه من حواجز وقوى أمنية في كافة المناطق. واكدوا ان عملية نفق الحرية حولت كيان الاحتلال الى اضحوكة في العالم كما وجهت ضربة قوية لرئيس وزراء الاحتلال والدول المطبعة واكدت ان ارداة الشعب الفلسطيني قادرة على هزيمته.

وغرد "Ramovich" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "الكيان المخروم المبني على جبن حكامنا وخيانتهم لامتهم. فالخرم هذا ليس فقط للكيان ولكن لهؤلاء الحكام".

فيما غرد "sari" : "سخرية عالية المستوى من كيان الاحتلال الارهابي الاجرامي الدموي بعد تنفيذ ستة من أسرانا في #فلسطين عملية هروب ناجحة من الاسر أهانوا فيها ذلك الكيان الوضيع عبر #نفق_الحرية".

وغرد "omar" : "#الكيان_المخروم كيان هش وضعيف لا يوزن له وزن الا من العملاء المزروعين بيننا المجد للأبطال".

وكتب "mohemad ezz" في تغريدة له : "والله انه مافعلوه اخوتنا الفلسطنيين لا يقل عن اي انتصار تاريخي اسلامي عربي لانهم.ازالو الاسطوره الكذابه والجيش اللذي لايقهر واظهرو للعالم انهم مخرومين انا مصري مقدسي وسعادتي وفخري لايسعها العالم الان تعيشو وتخرموهم كمان وانشالله ديما نصر عاشت غزه عاشت المقاومه".