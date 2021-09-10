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اصابات خلال مواجهات في جبل صبيح وبيت دجن

اصابات خلال مواجهات في جبل صبيح وبيت دجن
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح في بيتا وفي قرية بيت دجن شرق نابلس .

العالم ـ فلسطين

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أن خمسة مواطنين أصيبوا برصاص معدنى مغلف بالمطاط على جبل صبيح بينهم الصحفي علاء بدارنة حيث اصيب برصاصة بالصدر وتم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم.

واضاف جبريل أن 30 مواطنا أصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل باتجاه المواطنين فيما أصيب مواطن بقنبلة غاز بالرأس وأصيب مواطنان بحالات اخماء على جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس .

وفي بيت دجن شرق نابلس قال جبريل أن مواطنا أصيب برصاص معدني مغلف بالمطاط باليد خلال مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من البلدة بعد صلاة الجمعة .

وفي الأقصى اعتقلت قوات الاحتلال، فتيين من ابواب وساحات الأقصى بعدما اقتحمت هذه القوات، ظهر اليوم الجمعة المسجد الأقصى المبارك، خلال مظاهرة مناصرة للاسرى .

وقامت فرق من ضباط وقوات الاحتلال الخاصة وحرس الحدود باقتحام الأقصى، بجولة في ساحات الأقصى وملاحقة المتظاهرين خلال رفع العلم الفلسطيني وترديد هتافات للأسرى .

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