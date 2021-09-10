الفاتيكان يرفض انتقادات حاخامين كبار في كيان الاحتلال على خلفية تصريحات البابا

العالم - أوروبا

وذكرت"رويترز" أن "الرد الرسمي للفاتيكان تضمن أنه يجب عدم إخراج تعليقات البابا عن سياقها الذي كان يتناول العصور القديمة ولا يتضمن أي إشارة إلى اليهود في الوقت الحالي".

بدوره أوضح الكردينال كورت كوش الذي يعمل في الفاتيكان، أنه "تغطي العلاقات الدينية مع اليهود القناعة المسيحية الراسخة هي أن يسوع المسيح هو الطريق الجديد للنجاة، غير أن هذا لا يعني الحط من قدر التوراة أو أنها لم تعد تعتبر 'طريق النجاة لليهود"، مشيراً الى ان "حقيقة أن التوراة مهمة لليهودية الحديثة ليست محل شك بأي شكل من الأشكال".

هذا وأوردت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن "المسؤول عن الحوار مع الفاتيكان في لجنة الحاخامية الإسرائيلية الكبرى الحاخام راسون عروسي كتب رسالة صارمة إلى الفاتيكان أكد فيها أن "تصريحات البابا فرنسيس أمام جمهور عام في 11 أغسطس تشير على ما يبدو إلى أن التوراة عفا عليها الزمن".