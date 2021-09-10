الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-09-2021

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-09-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 09-09-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 09-09-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لكل عمر غذاؤه... خبيرة تقدم أهم المنتجات المجددة للحيوية

بالفيديو.. حكومة نجيب ميقاتي تبصر النور بعد مخاض عسير من المفاوضات

كيف تنام في أقل من 5 دقائق؟

قادمة من العراق.. 30 شاحنة تابعة للقوات الامريكية تصل شمال سوريا

مستوطن إسرائيلي يطلق الرصاص على 3 أطفال فلسطينيين بالضفة

مصر تعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع أنقرة هذا العام