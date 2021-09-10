حكومة نجيب ميقاتي تبصر النور بعد مخاض عسير من المفاوضات

العالم - مراسلون

رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي اكد عزمه على انجاح عمل حكومته بتعاون الافرقاء حكومته معلنا الانفتاح على جميع الدول ما عدا كيان الاحتلال الاسرائيلي لمساعدة لبنان.

الاوساط الاعلامية رات باعلان الحكومة الجديدة اولى مسارات الاصلاحات واستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.



يشار الى ان الحكومة الجديدة سيكون امامها مهام صعبة لاسيما في معالجة الازمة الاقتصادية والمعيشية، سيما وان المساعدات الموعودة تشترط رفعا للدعم بما يجعل البحث عن بدائل للتخفيف عن المواطنيين على رأس اهتماماتها بعد نيلها الثقة من مجلس النواب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...