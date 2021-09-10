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عون: الحكومة أحسن ما توصلنا اليه وسنخرج من هذه الهوة

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا اليه وسنخرج من هذه الهوة
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشة مع الصحافيين: “الحكومة أحسن ما توصلنا اليه”.

العالم ـ لبنان

أضاف: “نحن في المهوار وعلينا العمل على الخروج مما نحن فيه”.

وتابع: “وصلنا الى نتيجة وتألفت الحكومة، وسنبدأ بحل المشاكل الأساسية، من بنزين ومازوت وخبز. لقد ورثنا الازمات نتيجة الحكم السيىء منذ 30 سنة، إضافة إلى مصائب الفقر والدين والإضرابات والكورونا وانفجار المرفأ، والمال قليل لمعالجتها”.

وقال: “لم آخذ الثلث المعطل وكان الأمر حربا سياسية، ما كان يجب أن نأخذه اخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل”.

وأضاف: “كلمة جهنم أسيء تفسيرها، إما عن جهل او عن قصد، نحن نعيش جهنم حاليا وسنخرج من هذه الهوة”. وختم: “مررنا في المهوار والآن سنصعد”.

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