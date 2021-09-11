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صنعاء تدعو لرفع الحظر وفتح مطار صنعاء الدولي

صنعاء تدعو لرفع الحظر وفتح مطار صنعاء الدولي
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

حمّلت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد دول العدوان، والمجتمع الدولي، ما يتعرض له المسافرون اليمنيون من قتل واختطاف وموت ومعاناة، نتيجة سفرهم عبر المناطق التي تخضع لسيطرة الإحتلال السعودي.

العالم - اليمن

وأشار المتحدث باسم الهيئة، مدير النقل الجوي، الدكتور "مازن غانم" إلى أن مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين ينتظرون فتح مطار صنعاء الدولي للعودة إلى الوطن.

وندد بجريمة قتل ونهب ممتلكات المغترب "عبدالملك السنباني"، وهو في طريقه للعودة إلى أرض الوطن على أيدي عناصر إجرامية بمناطق ما تسمى بالشرعية.. مطالباً مجلس الأمن بفتح مطار صنعاء دون أي شروط، لحماية وإنقاذ حياة المسافرين.

وتساءل: “إلى متى سيظل المجتمع الدولي صامتاً عن الجرائم التي تُرتكب في حق الشعب اليمني، وعاجزاً عن فتح مطار صنعاء الدولي، الذي يتمتع بالجاهزية الفنية، والمطار الآمن لكل اليمنيين، والأقرب مسافة لثلثي سكان الجمهورية اليمنية”.

وأكد غانم أن مطار صنعاء الدولي مطار مدني يخضع لكافة الإجراءات والمعايير الدولية، وإغلاقه يخالف القوانين والمعاهدات الدولية، ويرقى إلى جريمة حرب.

ودعا متحدث هيئة الطيران المدني والأرصاد، الجاليات اليمنية وأحرار العالم، إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة برفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، باعتباره مطلباً شعبياً وإنسانياً.

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