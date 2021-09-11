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طائرات الإحتلال تقصف مواقع في غزة

طائرات الإحتلال تقصف مواقع في غزة
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

شن الاحتلال الاسرائيلي، فجر السبت، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على تويتر “‏ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة نحو "إسرائيل" مساء الجمعة، أغارت طائرات ومروحيات حربية الليلة على مواقع لحماس”.

وذكر أدرعي أن المواقع التي تم استهدافها هي: “نقطة تستخدم لإطلاق نيران رشاشات، ومنشاة تدريب، وموقع لتخزين وسائل قتالية، ومجمع عسكري يحوي على مصنع إسمنت لبناء أنفاق”.

و قصفت الاحتلال الاسرائيلي 3 مواقع، الأول في منطقة شمال القطاع، والثاني في مدينة دير البلح (وسط) والثالث في مدينة خانيونس (جنوب)، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت الاحتلال إسرائيلي قد أعلن مساء الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية.

وجاء إطلاق الصاروخ، بعد ساعات على إعلان الشرطة الإسرائيلية نجاحها في إعادة اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن “جلبوع” شديد الحراسة الاسبوع الماضي.

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