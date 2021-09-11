"الامن" البرلمانية: ايران ستساعد افغانستان لتحقيق إرادة الشعب الأفغاني

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل وكالة فارس قال المتحدث بأسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية: نحن نرصد بدقة القضايا المتعلقة بافغانستان.

واضاف: ينبغي دراسة مواقف الجهات الفاعلة خارج أفغانستان، وستساعد الجمهورية الإسلامية الايرانية افغانستان لتحقيق إرادة الشعب الأفغاني.

واضاف عباس زادة: يجب أن تكون الجماعات والقوميات والتيارات في بيئة خالية تمامًا من دون ضغط الأجهزة والبرامج الخارجية والداخلية كي تكون قادرة على تقرير مصيرها، وهذه هي استراتيجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ولن تدخر وسعا في هذا الاتجاه.