استشهاد شاب برصاص ميليشيا "قسد" في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل "سانا" أن مسلحي ميليشيا (قسد) أطلقوا الرصاص من أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي باتجاه مجموعة من الأهالي عند ضفة نهر الفرات في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي ما أدى لاستشهاد شاب.

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق الرصاص من قبل ميليشيا (قسد) أدى لبث حالة من الذعر والخوف بين الأهالي وخاصة الأطفال والنساء.

وصعدت ميليشيا (قسد) عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.