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تحطم طائرة عسكرية سودانية.. قتلى ومفقودون

تحطم طائرة عسكرية سودانية.. قتلى ومفقودون
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

تحطمت طائرة عسكرية سودانية في منطقة غرب النيل، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى على الأقل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، السبت.

العالم- السودان

وذكرت الوكالة السودانية أن الحادثة وقعت في التريس الجموعية بمنطقة غرب النيل.

وأشارت إلى أنه جرى العثور حتى الآن على جثث ثلاثة عسكريين حتى الآن، موضحة أن هناك جهودا تبذل للعثور على بقية الطاقم.

ولم تذكر الوكالة عدد العسكريين الذين كانوا على متن الطائرة.

ومن جانبه، أصدره رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بيانا نعى فيها ضحايا الطائرة العسكرية.

وقال حمدوك: "إننا إذ نتقدم بتعازينا لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم وعارفي فضلهم، وللشعب السوداني عامةً في هذا المُصاب الكبير، ونبتهل إلى الله جلّ وعلا أن يتقبلهم قبولاً حسناً وأن يغفر لهم (...)".

وتابع: "كما نتوجه لأهالي غرب النيل وقرى الثورة والتريس والحقينة بقيادة مك الجموعية على وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى خلال هذه الحادثة الأليمة.

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