حقوق الإنسان اليمنية تدين قتل المواطن "عبدالملك السنباني"

العالم - اليمن

ووفقا لوكالة "سبأ" اعتبرت الوزارة في بيان أن ما تعرض له المغترب "السنباني" من أعمال اختطاف وتعذيب وقتل ونهب أمواله ومقتنياته عمل جبان وجريمة تأتي ضمن جرائم وانتهاكات تحالف العدوان ومرتزقته، وتخالف قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع.

واستنكر البيان استمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات ومرتزقتها المأجورين في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات في حق أبناء الشعب اليمني، وما ترتكبه جماعات مسلحة مدعومة ومدفوعة من العدوان في حق المواطنين المسافرين والعائدين إلى الأراضي اليمنية عبر المطارات الواقعة تحت سيطرتها وما تمارسه ضدهم من جرائم وانتهاكات بشعة.

وحمل البيان تحالف العدوان السعودي ومرتزقته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي أبناء اليمن سواء عبر العمليات العسكرية الممنهجة، أو الحصار الخانق، وإغلاق مطار صنعاء، كما حمل أيضا الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية عن جرائم العدوان من خلال الصمت المخز عن ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب و حصار خانق منذ سبع سنوات .

وطالبت وزارة حقوق الإنسان المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والقانونية بالوقوف مع الشعب اليمني، والضغط على مجلس الأمن لتقديم مرتكبي كل الجرائم والانتهاكات إلى المحاكم الدولية، لينالوا الجزاء الرادع.

من جهتها أدانت وزارة شؤون المغتربين بشدة حادث اعتداء وقتل الشاب عبدالملك أنور السنباني، في منطقه طور الباحة بمحافظة لحج، من قبل عناصر إجرامية تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من القوات الإماراتية المحتلة.

واستنكرت الوزارة ما تعرض له المغترب السنباني عقب ساعات من وصوله اليمن عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأرجعت أسباب حادث الاعتداء، وقتل المغترب عبدالملك السنباني في محافظة لحج، إلى إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى الضغط باتجاه فتح مطار صنعاء والمنافذ والموانئ اليمنية.