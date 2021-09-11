محافظ لحج يستنكر جريمة قتل المغترب 'السنباني'

العالم - الیمن

ووصف المحافظ جريب، الجريمة التي تعرض لها مغترب أعزل في الطريق العام، بالبشعة.

واعتبر جريمة العدوان وأدواته بحق المغترب السنباني وصمة عار في جبين كل القوى السياسية الموالية للعدوان في المحافظات الجنوبية، وعيباً أسود بحق قبائل الصبيحة الذين سمحوا للصوص وقطاع الطرق أن يتخذوا من أراضيهم معاقل للإرهاب، وساحات للنهب وقتل المسافرين الآمنين.

وطالب المحافظ جريب "مشايخ الصبيحة" بإدانة هذه الجريمة والتحرك الجاد للقبض على القتلة، وطرد كافة المليشيات الهجمية التي أساءت إلى قبائل الصبيحة المعروفة بعاداتها وتقاليدها الرافضة لهذه الممارسات الإجرامية الدخيلة على المجتمع اليمني.

وحمّل دول العدوان والمليشيات التابعة لها في المناطق المحتلة من المحافظة مسؤولية هذه الجريمة التي أدمت القلوب، وأساءت إلى أحرار المحافظات الجنوبية.

وأكد محافظ لحج أن العدالة ستطال المجرمين ومن يقف وراءهم ولو بعد حين، لافتاً إلى أن أحرار المحافظات الجنوبية في الداخل والخارج يشاطرون أسرة المغدور به، الشهيد الأعزل عبدالملك السنباني، الأسى.