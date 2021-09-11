اختطاف 4 طلاب في مطار عدن

العالم-اليمن

وقالت مصادر اعلامية ان مسلحين تابعين ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا اختطفوا أربعة طلاب أثناء عودتهم من ماليزيا عبر مطار عدن الدولي.

وقال رئيس منظمة الراصد لحقوق الإنسان “أنيس الشريك”، في تغريدة على تويتر، إن “الأربعة الطلاب القادمين من ماليزيا عبر مطار عدن وبعد رصد وتوثيق تم معرفة مكان تواجدهم”.

وأضاف: “نؤكد بأنه تم اختطافهم من داخل المطار من قبل الحزام الأمني/عدن وما زالوا في السجن تحت تهم كيدية وغير منطقية.

وطالب رئيس منظمة الراصد بإطلاق سراحهم بأقرب وقت، بدون أي شروط وابتزاز.

الطلاب الذي تم اختطافهم من مطار عدن ولا زالو مجهولي المصير هم :

1-ابراهيم احمد محمد الشهاري

2-احمد معين احمد عبدالرحمن المداني

3-حسام طارق عبدالرحمن الشيباني

4-يحي منصور العريقي