السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اختطاف 4 طلاب في مطار عدن

اختطاف 4 طلاب في مطار عدن
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

في جريمة جديدة لسجل مرتزقة العدوان الاجرامي في عدن اختطاف 4طلاب اثناء عودتهم من ماليزيا.

العالم-اليمن

وقالت مصادر اعلامية ان مسلحين تابعين ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا اختطفوا أربعة طلاب أثناء عودتهم من ماليزيا عبر مطار عدن الدولي.

وقال رئيس منظمة الراصد لحقوق الإنسان “أنيس الشريك”، في تغريدة على تويتر، إن “الأربعة الطلاب القادمين من ماليزيا عبر مطار عدن وبعد رصد وتوثيق تم معرفة مكان تواجدهم”.

وأضاف: “نؤكد بأنه تم اختطافهم من داخل المطار من قبل الحزام الأمني/عدن وما زالوا في السجن تحت تهم كيدية وغير منطقية.

وطالب رئيس منظمة الراصد بإطلاق سراحهم بأقرب وقت، بدون أي شروط وابتزاز.

الطلاب الذي تم اختطافهم من مطار عدن ولا زالو مجهولي المصير هم :

1-ابراهيم احمد محمد الشهاري

2-احمد معين احمد عبدالرحمن المداني

3-حسام طارق عبدالرحمن الشيباني

4-يحي منصور العريقي

روابط ذات صلة

قتلى بينهم قيادات بميلشيات هادي في انفجار سيارة في عدن

نذر مواجهات دامية في عدن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيارة الكاظمي الى طهران .. الرسائل والدلالات

إشكالان على محطتي محروقات في صيدا وسقوط عدد من الجرحى

وزير النفط السوري: خط الغاز العربي جاهز في سوريا 

الدوري اللبناني: الحكمة يقوز على سبورتنغ وشباب البرج يعادل التضامن

هذا ما صرحت به ميركل حول تحقيق اهداف الغرب في أفغانستان

مصير مجهول لوزير في حكومة المستقيل هادي عقب انفجارات المخا