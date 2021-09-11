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عائلة أمر الله صالح تؤكد مقتل شقيقه على يد طالبان فی أفغانستان

عائلة أمر الله صالح تؤكد مقتل شقيقه على يد طالبان فی أفغانستان
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أكدت عائلة نائب الرئيس في الحكومة الأفغانية المنهارة وأحد زعماء المقاومة في ولاية بنجشير، أمر الله صالح، أن شقيقه الأكبر قتل على أيدي مسلحي جماعة طالبان.

العالم - افغانستان

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت عن شوريش صالح قوله إن مسلحي طالبان قتلوا عمه روح الله صالح (وهو الشقيق الأكبر لأمر الله صالح الذي أعلن نفسه القائم بأعمال الرئيس) وسائقه، بعد إيقاف سيارتهما عند نقطة تفتيش.

وأوضح شوريش صالح أنه ليس على دراية بشأن المكان الذي كان عمه، وهو من مقاتلي المقاومة المناهضة لـ"طالبان" في بنجشير، يتوجه إليه لحظة وفاته.

ويأتي ذلك بعد تداول وسائل إعلام وحسابات موالية لـ"جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير ومعارضة لها أنباء غير مؤكدة عن وفاة روح الله صالح، لدى محاولته مغادرة الولاية إلى العاصمة كابول.

ولا يزال مكان تواجد أمر الله صالح مجهولا حاليا، حيث يدعي بعض النشطاء أنه يواصل قيادة المقاومة في بنجشير، فيما يزعم آخرون أنه غادر إلى طاجيكستان.

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