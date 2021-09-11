4 قتلى بينهم عنصرا أمن باعتداء لـ'داعش' في الموصل

العالم-العراق

وقال صالح الجبوري مدير ناحية القيارة القريبة من موقع الهجوم إن "عناصر من بقايا تنظيم داعش هاجموا قرابة الساعة الثانية صباحا (23.00 ت. غ.) حاجزا أمنيا للحشد الشعبي" مشيرا إلى مقتل أربعة بينهم عنصر في الحشد وضابط ومختار القرية، وفق ما افادت "فرانس برس".

وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه إن الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة وقذائف الهاون أسفر كذلك عن إصابة سبعة أشخاص.

ويأتي الهجوم الارهابي بعد خمسة أيام من اعتداء على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك نفذه تنظيم "داعش" أسفر عن مقتل 13 عنصرا في الشرطة الاتحادية.