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4 قتلى بينهم عنصرا أمن باعتداء لـ'داعش' في الموصل

4 قتلى بينهم عنصرا أمن باعتداء لـ'داعش' في الموصل
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

قتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن يوم السبت بهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية نائية قرب قضاء مخمور جنوب الموصل على بعد 300 كم شمالي بغداد.

العالم-العراق

وقال صالح الجبوري مدير ناحية القيارة القريبة من موقع الهجوم إن "عناصر من بقايا تنظيم داعش هاجموا قرابة الساعة الثانية صباحا (23.00 ت. غ.) حاجزا أمنيا للحشد الشعبي" مشيرا إلى مقتل أربعة بينهم عنصر في الحشد وضابط ومختار القرية، وفق ما افادت "فرانس برس".

وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه إن الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة وقذائف الهاون أسفر كذلك عن إصابة سبعة أشخاص.

ويأتي الهجوم الارهابي بعد خمسة أيام من اعتداء على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك نفذه تنظيم "داعش" أسفر عن مقتل 13 عنصرا في الشرطة الاتحادية.

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