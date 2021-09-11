اتهامات بتورط 'الإصلاح' في انفجارات ميناء المخأ

العالم- اليمن

وقالت قناة عدن المستقلة، المحسوبة على المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، في تقرير لها، إن المؤشرات الأولية تؤكد تورط الفصائل العسكرية لحزب الإصلاح، بإستهداف ميناء المخأ، كونه المستفيد الأول من ضرب قوات صالح، في إشارة واضحة إلى قوات الحزب المتمركزة في المرتفعات الجبلية المطلة على المخأ، بالريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز.

وأوضحت أن إستهداف الفصائل الموالية للإمارات في المخأ، جاء ضمن عملية استباقية يقوم بها الإصلاح خشية عملية هجومية مرتقبة لقوات صالح، بإتجاه مواقعه في مديريات الحجرية القريبة من الساحل الغربي.

وكان ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي، مقربون من طارق صالح، اتهموا قوات الإصلاح، بالهجوم الذي تعرضت له قوات صالح في ميناء المخأ، مشيرين إلى تصاعد وتيرة التوتر بين الطرفين، خلال الآونة الأخيرة.

وتأتي عملية إستهداف ميناء المخأ، بعد أيام قليلة من استقبال الميناء، نحو خمسة آلاف مقاتل قادمين من المحافظات الجنوبية، دفعت بهم الإمارات لتعزيز عملية هجومية مرتقبة على مواقع الإصلاح في تعز، وسط مساعي الحزب للسيطرة على مناطق إستراتجية تؤهلة للبقاء في المشهد اليمني بالمرحلة القادمة.