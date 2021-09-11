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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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متحدث منظمة الطاقة الذرية الايرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يصل مساء اليوم الى طهران
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شاهد بالفيديو..
كشف الاسباب الحقيقية وراء عزل المسؤول السعودي خالد حربي
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السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش
اثار الامر الملكي الذي اصدره الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإعفاء الفريق أول خالد بن قرار الحربي من منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية وإحالته للتحقيق في قضية فساد التساؤلات حول الاسباب الحقيقة وراء اصداره.
العالم - خاص العالم
تصنيف :
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
السعودية
فيديو
كلمات دليلية :
الملك السعودي
سلمان بن عبد العزيز
خالد بن قرار الحربي
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