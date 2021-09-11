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كشف الاسباب الحقيقية وراء عزل المسؤول السعودي خالد حربي

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

اثار الامر الملكي الذي اصدره الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإعفاء الفريق أول خالد بن قرار الحربي من منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية وإحالته للتحقيق في قضية فساد التساؤلات حول الاسباب الحقيقة وراء اصداره.

العالم - خاص العالم

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