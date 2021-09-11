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عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال لملاحقة كممجي ونفيعات

عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال لملاحقة كممجي ونفيعات
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

تشهد المنطقة الممتدة من بلدات يعبد وصولا لعانين فالعرقة وما بينها من جبال واسعة قرب جنين، عملية عسكرية خاصة وواسعة للاحتلال منذ ساعات ما بعد ظهر السبت في إطار ملاحقة المحررين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

العالم-الاحتلال

وقالت مصادر محلية إن تشكيلات واسعة من جيش الاحتلال تحاصر المنطقة بالكامل الواقعة في أراضي بلدات زبدة والعرقة والطرم وكفيرت وام دار والهاشمية وجبال يعبد، وتقتحم المنازل وتحقق مع ساكنيها عن المحررين.

وأضافت أن الجنود يصادرون تسجيلات الكاميرات من المنازل وسط دعوات للمواطنين في مناطق غرب وجنوب جنين لحذفها.

وأشار مواطنون أنه تم التحقيق الميداني معهم في تلك المنطقة، وكانت الأسئلة تتركز عن كممجي ونفيعات وعما إذا كانوا وصولوا إلى المنطقة.

وما زالت عمليات التفتيش متواصلة وتطال مناطق شاسعة في الجبال والتلال القريبة من جدار الفصل الاحتلالي.

يذكر أن أيهم كممجي من بلدة كفردان غرب جنين، ومناضل انفيعات من بلدة يعبد جنوب المدينة ذاتها، وهما المتبقيان من الأسرى الستة المحررين من جلبوع اللذان لم يعتقلا.

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عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال لملاحقة كممجي ونفيعات