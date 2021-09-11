وزير خارجية قطر يزور موسكو ويبحث مع نظيره الروسي الملف الأفغاني

العالم- قطر

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن أي تطورات سياسية.

وأكد أنه على طالبان التنسيق لتأمين خروج من يرغب من أفغانستان.

وقال إن قطر وروسيا وتركيا تواصل التنسيق في ما بينها بشأن التطورات في أفغانستان، مشيرا إلى أن بلاده عازمة على توسيع تعاونها مع روسيا في المجالات كافة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوزيرين سيتبادلان وجهات نظر موسكو والدوحة بشأن الوضع الراهن في أفغانستان وأزمات المنطقة، إضافة إلى مناقشة تقدم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتندرج زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لروسيا ضمن جولة خارجية شملت حتى الساعة إيران وباكستان وتركيا، وتتمحور حول الملف الأفغاني، إضافة إلى العلاقات بين الدوحة وهذه الدول.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو استقبل أمس الجمعة نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالعاصمة أنقرة، وتناول الوزيران التطورات الأخيرة في أفغانستان، والمساعدات القطرية التركية لهذا البلد لإعادة تشغيل مطار كابل الدولي.