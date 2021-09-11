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بايدن قام بحركة غريبة أثناء إحياء ذكرى الـ11 من سبتمبر!

بايدن قام بحركة غريبة أثناء إحياء ذكرى الـ11 من سبتمبر!
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

تحدث تشارلز سبايرينغ المراسل من فريق البيت الأبيض عن فعل غريب قام به الرئيس جو بايدن أثناء مراسم إحياء ذكرى ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر.

العالم - الاميركيتان

ونشر سبايرينغ على "تويتر" صورة لبايدن مرخيا كمامته على ذقنه ويصرخ مخاطبا بعض الحاضرين، دون أن يكشف المراسل عن العبارات التي تحدث بها بايدن.

يذكر أن بايدن كثيرا ما يقع في زلات اللسان ومنها تسمية نائبة الرئيس كامالا هاريس بـ"الرئيسة"، ونطقه الخاطئ لاسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والخلط بين سوريا وليبيا وبين العراق وإيران.

وحضر جو بايدن وزوجته جيل بايدن إلى جانب الرئيسين الأمريكيين الأسبقين باراك أوباما وبيل كلينتون في منطقة مانهاتن بنيويورك اليوم السبت، مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية على بلاده في الـ11 من سبتمبر 2001، التي أدت الى مقتل أكثر من 3000 شخص حسبما افادت وكالة نوفوستي للانباء.

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بايدن قام بحركة غريبة أثناء إحياء ذكرى الـ11 من سبتمبر!

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