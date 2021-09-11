مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال  في الضفة الغربية

العالم-فلسطين

وشهدت عدة نقاط مواجهات مع الاحتلال خلال الساعة الأخيرة، حيث شهد المدخل الشمالي لمدينة البيرة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال .

كما شهد محيط "مصانع جيشوري" غرب طولكرم وقرب مدخل بلدة عنبتا شرق المدينة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال .

وفي ذات الاطار اندلعت قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية مواجهات بين شبان قوات الاحتلال تضامناً مع الاسرى.

كما شهدت قرية قريوت جنوب نابلس مواجهات بين الاحتلال والشبان المنتفضين.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مسيرة اسناد لأسرى سجن "جلبوع" الستة الذين انتزعوا حريتهم، على مدخل مدينة بيت لحم الشمالي.

وأفادت مصادر محلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، الذين خرجوا للمطالبة بحماية الأسرى الستة وكافة الأسرى في سجون الاحتلال

كما شهد محيط حاجز حوارة جنوب نابلس مواجهات عنيفة مع الاحتلال تضامناً مع الاسرى الستة، وكافة الاسرى في سجون الاحتلال.

جدير ذكره أنه جاء ذلك بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" الأكثر تحصينا لدى الاحتلال، حيث أعاد الاحتلال اعتقال اربعة منهم ولازال اثنين آخرين يتنسمون الحرية.