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أردوغان: تركيا باتت صاحبة كلمة في كل قضايا المنطقة

أردوغان: تركيا باتت صاحبة كلمة في كل قضايا المنطقة
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، باتت صاحبة كلمة في كل القضايا التي تخص المنطقة، على حد تعبيره.

العالم - تركيا

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام الـ26 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين "موصياد": "من الممكن رؤية تأثير تركيا في كافة أرجاء المنطقة من سوريا إلى ليبيا ومن المتوسط إلى القوقاز"، على حد قوله.

وأكد أن "بلاده قطعت شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية رغم كافة العراقيل وأن المنتجات التركية باتت محط أنظار العالم".

وتابع قائلا: "تركيا باتت تصنع مسيّراتها المزودة بالأسلحة وهذا النوع من السلاح رفع موقع تركيا في الترتيب العالمي" حسبما افادت وكالة الأناضول للانباء.

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