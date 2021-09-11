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لافروف: نأمل في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في القريب

لافروف: نأمل في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في القريب
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في أقرب وقت.

العالم - روسيا

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو: "لقد أبلغنا الشركاء بعملنا سواء على المستوى الثنائي مع دمشق أو في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا وإيران، وكذلك على منصة جنيف حيث نأمل أن تسنأنف وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة".

وأضاف أن الجانب الروسي أشار أيضا أثناء المحادثات إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين ورفدهم في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بالحرب بعيدا عن التسييس" حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

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المصدر: RT

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لافروف: نأمل في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في القريب