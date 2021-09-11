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استشهاد طفلة بانفجار قنبلة من مخلفات الارهابيين في حماة

استشهاد طفلة بانفجار قنبلة من مخلفات الارهابيين في حماة
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

استشهدت طفلة سورية جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الإرهابيين في ريف سلمية بحماة وسط سوريا.

العالم-سوريا

وذكر مراسل سانا في حماة أن “قنبلة من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) انفجرت في قرية أبو الفشافيش التابعة لناحية السعن بريف سلمية الشمالي الشرقي ما أدى إلى استشهاد طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات”.

وفي تصريح له قال الدكتور أسامة ملحم مدير مشفى سلمية حيث تم نقلها إليه إن سبب وفاتها هو جراحها بالغة الشدة جراء انفجار القنبلة.

وعمد إرهابيو تنظيم “داعش” وغيرهم من التنظيمات الإرهابية قبل اندحارهم من المناطق التي كانوا ينتشرون فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي حيث استشهد الشهر الماضي طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة الفانات بريف سلمية الشمالي.

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