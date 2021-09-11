السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

زيارة غروسي إلى طهران لا علاقة لها بالقيود المفروضة على الكاميرات

زيارة غروسي إلى طهران لا علاقة لها بالقيود المفروضة على الكاميرات
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال مصدر مطلع لقناة "برس تي في" الناطقة بالانجليزية، إن محادثات مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران ستكون فقط حول خدمة بعض أجهزة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العالم - ايران

وأفادت "برس تي في" أن زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران لا علاقة لها بالقيود المفروضة على الوكالة في الوصول إلى افلام كاميرات محطات الطاقة النووية.

وقال مصدر مطلع ان محادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران ستكون فقط حول خدمة بعض أجهزة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس هناك أي موضوع آخر على جدول الأعمال.

ونفى المصدر المطلع مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة وول ستريت جورنال، حول احتمال إعادة النظر في حظر الوكالة على الوصول إلى افلام كاميرات المراقبة.

وقال المصدر أيضًا انه خلال زيارة غروسي لطهران ، لن يكون هناك تغيير في عملية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المعلومات الخاصة بالمنشآت النووية ، ولن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى افلام كاميرات المراقبة.

روابط ذات صلة

خطيب زادة: زيارة غروسي تأتي في إطار التواصل التقني بين ايران والوكالة الدولية

غروسي سيزور طهران غدا

سيرغي لافروف و رافائيل غروسي يبحثان الاتفاق النووي

غريب آبادي: زيارة مساعد غروسي لطهران تندرج ضمن أنشطة الضمانات الروتينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رافائيل غروسي يصل إلى طهران

زيارة غروسي إلى طهران لا علاقة لها بالقيود المفروضة على الكاميرات

شاهد.. لحظة إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

أبو عبيدة: لاتبادل اسرى مع الاحتلال الا بتحرير ابطال نفق الحرية

نجل نائب رئيس "الانتقالي" اليمني يلتحق بالخدمة العسكرية لدولة الإمارات

بن حبتور: المبعوث الأممي الجديد معني بتجاوز قرارات مجلس الأمن الخاطئة