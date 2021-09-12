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العدوان السعودي شن 484 غارة جوية خلال عملية النصر المبين

الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، أن العدوان السعودي ساند مرتزقته بأكثر من484 غارة جوية.

العالم - اليمن

واوضح العميد سريع، ان مساندة العدوان السعودي لمرتزقته جتءت خلال تنفيذ الجيش واللجان الشعبية عملية النصر المبين في مرحلتها الثالثة والتي تكللت بتطهير مديريتي الرحبة وماهلية بمحافظة مأرب، مضيفا أن الغارات لم تتمكن من إعاقة تقدم مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، قد كشف تفاصيل عملية تطهير مديريتي رحبة وماهلية والتي تم خلالها قتل وجرح 151 من مرتزقة تحالف العدوان إضافة إلى وقوع عدد آخر من الأسرى، وتحرير مساحة إجمالية من المديريتين تقدر بحوالي 1200 كم مربع.

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