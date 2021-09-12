 واردات البلاد من لقاح كورونا ستبلغ اكثر من 130 مليون جرعة

العالم - ايران

وقال رئيسي في حوار مع القناة الثانية في التلفزيون الايراني مساء السبت: انه وفق الخطط المرسومة سيتم حتى نهاية الشهر الجاري (22 ايلول /سبتمبر) استيراد ما بين 10 الى 15 مليون جرعة اخرى من لقاح كورونا.

واضاف: سيتم خلال الشهر القادم (23 ايلول/سبتمبر -22 تشرين الاول/ اكتوبر) استيراد 32 مليون جرعة وفي الشهر الذي يليه (23 تشرين الاول /21 تشرين الثاني/نوفمبر) استيراد 30 مليون جرعة.

وقال رئيسي: انه بناء على ذلك ستبلغ واردات البلاد من لقاح كورونا اكثر 130 مليون جرعة من دون احتساب الانتاج الداخلي.

واشار الى الاسراع في التطعيم بلقاح كورونا في البلاد وقال: اننا قادرون على تطعيم مليون و 800 الف جرعة من اللقاح يوميا.

واكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اهمية استيراد لقاح كورونا واضاف: ان استمرار واردات اللقاح عمل فرقي وقد تكاتفت جميع الاجهزة التنفيذية كي نتمكن باشراف النائب الاول لرئيس الجمهورية من استيراد اللقاحات التي تحتاجها البلاد.

وقال رئيسي: لو تمكنا من ايصال التطعيم بلقاح كورونا في البلاد الى اكثر من 70 -75 بالمائة من السكان حينها يمكننا ان نشهد انخفاضا في عدد المصابين والمتوفين بالمرض.

واشار الى تطعيم المعلمين والكوادر الادارية في المدارس ونوه الى هنالك خطة لتطعيم اولياء امور التلامذة واضاف: ان الدراسات تشير الى ان تطعيم الاطفال بلقاح سينوفارم الصني جاء بنتائج ايجابية ونسعى بعد الاطمئنان الى تطعيم التلامذة ما بين 12 الى 18 عاما حيث يتوجب تطعيم التلامذة من اجل افتتاح المدارس.

*تطعيم الطلبة الجامعيين

واوضح بان تطعيم الطلبة الجامعيين بلقاح كورونا قد بدا في البلاد والبالغ عددهم 3 ملايين و 800 الف طالب وقال: ان تطعيم الاساتذة قد تم الانتهاء منه قبل فترة.

واشار الى التاثير الايجابي للتطعيم على الافراد واضاف: ان الاحصائيات تشير الى ان 88 بالمائة من الافراد فوق 70 عاما قد تلقوا اللقاح اي ان 12 بالمائة منهم لم يتلقوا اللقاح وان 74 بالمائة من نسبة الوفيات متعلقة بنسبة الـ 12 بالمائة منهم.

وصرح المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بانه تم تطعيم 480 الف معاق في منازلهم.

وحول انتاج لقاح "بركت" ايران الصنع قال انه تم تسليم الكوادر الطبية 5 ملايين و 200 الف جرعة لتطعيمها للافراد واضاف: انه من المقرر ان يتم تسليم 9 ملايين جرعة اخرى وسيجري تباعا انتاج سائر اللقاحات الداخلية بالتدريج.

ونوه الى ان تطعيم 61 مليون شخص بحاجة الى اكثر من 120 مليون جرعة ومع اضافة التلامذة البالغ عددهم 13 مليونا اي 26 مليون جرعة سيبلغ العدد المطلوب اكثر من 150 مليون جرعة لتوفيرها من المصادر الخارجية والداخلية

*التطعيم بالجرعة الثالثة

واوضح بان الافراد المعرضين لخطر الاصابة من الكوادر الطبية والصحية والافراد الذين يحملون امراضا خطيرة يمكنهم التطعيم بالجرعة الثالثة.

*تطعيم الجنود

وحول تطعيم الجنود قال ان تطعيم الجنود قد بدا الاسبوع الجاري ونحن نتوقع وفقا للتنسيقات مع القوات المسلحة بان يتم في غضون الايام العشرين القادمة تطعيم اكثر من 500 الف جرعة في المعسكرات.

وبشان تطعيم الزوار الايرانيين الذين يعتزمون المشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) قال: ان القرار الاهم في هذا المجال متعلق بالحكومة العراقية التي اعلنت الاستعداد لاستقبال 30 الف زائر ايراني خلال ايام اربعينية الامام الحسين (ع) وبناء عليه اعلنت الحكومة العراقية بان الزوار الايرانيين يمكنهم زيارة كربلاء فيما لو كانت نتيجة الاختبار لهم بـ pcr سلبية رغم اننا نعتقد بانه لو كان الزوار الايرانيون مطعمين باللقاح فهو افضل بكثير.