زيارة غروسي لطهران لا علاقة لها بالقيود المفروضة على وصول الوكالة للكاميرات

العالم - ايران

وأفادت قناة "برس تي في" أن زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران لا علاقة لها بالقيود المفروضة على الوكالة في الوصول إلى افلام كاميرات محطات الطاقة النووية.

وقال المصدر للقناة ان محادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران ستكون فقط حول خدمة بعض أجهزة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس هناك أي موضوع آخر على جدول الأعمال.

ونفى المصدر المطلع مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية ، بما في ذلك صحيفة وول ستريت جورنال ، حول احتمال إعادة النظر في حظر الوكالة على الوصول إلى افلام كاميرات المراقبة.

وقال المصدر أيضًا لـ "برس تي في" انه خلال زيارة غروسي لطهران ، لن يكون هناك تغيير في عملية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المعلومات الخاصة بالمنشآت النووية ، ولن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى افلام كاميرات المراقبة.