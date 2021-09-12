منها الجبمري والبط.. هذه الأطعمة تزيد من نسبة الكوليسترول

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وعندما تتسوق وترى سلعة كُتب عليها بأنها منخفضة الكوليسترول ، لا تزال بحاجة إلى التحقق من ملصق التغذية عليها.

وبحسب دراسة نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي إذا كانت تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة فإنها يمكن أن ترفع الكوليسترول الضار بدرجة كبيرة.

وقالت الدراسة إنه يجب أيضًا التحقق من حجم الحصة المحتوية على معلومات التغذية لأنها قد تكون أصغر مما تعتقد، ولذا إذا تناولت كثيرًا منها ستحصل على نسبة كوليسترول أكثر مما كنت تعتقد.

القهوة

قد يؤدي فنجان جو الصباح إلى إحداث صدمة غير مرغوب فيها في مستوى الكوليسترول لديك، والقهوة الفرنسية أو التركية تزيد معدل مرور الكافستول، ما يرفع مستويات الكوليسترول السيئ.

والأسبريسو يفعل ذلك أيضًا، لكنه عادة يشرب بكميات أصغر لذلك لا داعي للقلق، و إذا كنت تشرب القهوة المقطرة، فأنت في أمان لأن المشرح يلتقط الكافستول.

الطعام التايلاندي

الطعام التايلاندي حار ولذيذ، لكنه يمكن أن يرفع نسبة الكوليسترول في الدم إذا لم تختره بعناية. افحص القائمة بحثًا عن البطاطس و أطباق المعكرونة (نودلز)، واطلب أن يكون العشاء مطهوًا على البخار أو مصنوعًا من الزيت النباتي، واختر الدجاج بدلًا من اللحم البقري، وأضف بعض الخضار الإضافية، واستمتع بوجباتك الخارجية دون الشعور بالذنب.

الجمبري

ربما سمعت أن المأكولات البحرية خيار جيد عندما تسعى إلى ضبط الكوليسترول في جسمك. وهذا صحيح ، لكن الجمبري استثناء إذ تحتوي الحصة الواحدة، حتى لو قمت بطهيها دون دهون، على حوالي 190 ملليغرامًا من الكوليسترول.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من الكوليسترول إلى 300 ملليغرام يوميًا، أو 200 ملليغرام يوميًا إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول في الدم. جرب الإسكالوب بدلًا من ذلك لأنه يحتوي على أقل من ربع الكوليسترول في الجمبري.

اللحوم العضوية

قد يكون تناول الطعام ”من الأنف إلى الذيل“ أمرًا شائعًا في عالم المطاعم، ولكنه قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول لديك. واللحوم العضوية مثل الكبد والكلى تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول مقارنة بقطع اللحوم الأخرىـ ويحتوي الكبد البقري على نسبة عالية من الحديد، على الرغم من وجود أطعمة أخرى لا تمنحك الحديد، ولا بأس من الاستمتاع بجزء 3 أونصات مرة واحدة في الشهر.

المارغرين

يمكن أن تكون الزبدة مقابل المارغرين خيارًا صعبًا، وكلاهما يحتوي على دهون مشبعة، ويجب استخدامه باعتدال.

يُصنع السمن النباتي من زيوت نباتية، لذلك فهو يحتوي على دهون غير مشبعة ”التي تساعد في تقليل الكوليسترول ”الضار“. إذا كنت تستخدم المارجرين، فاختر المارجرين الطري بدلًا من السمن، واقرأ الملصق الغذائي، وابحث عن منتج منخفض الدهون المشبعة، وخالٍ من الدهون المتحولة.

المعكرونة

من المفترض أن تكون حمية البحر الأبيض المتوسط جيدة لخفض الكوليسترول، وطالما أنك تقوم بالاختيارات الصحيحة فكر في المارينارا أو مارسالا، وليس كرات اللحم، واللينجويني مع البطلينوس، وليس اللازانيا. لكن تذكر أن الكوليسترول ليس الشيء الوحيد الذي يجب التفكير فيه عند التخطيط لنظام غذائي صحي، ولا تزال المعكرونة غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، لذا حتى لو لم يكن عليك الاستغناء عنه تذكر أن تحدَّ من الكمية التي تستهلكها.

ألواح الطاقة

يتم تسويقها للأشخاص الذين يمارسون الرياضة، لذا يجب أن تكون الواح الطاقة اختيارًا جيدًا، لكن عليك التحقق من ملصق التغذية، وقد تتفاجأ بكمية الدهون المشبعة في البعض، ابحث عن تلك التي تحتوي على زيوت استوائية مثل زيت النخيل، وزيت نواة النخيل التي تضيف الدهون المشبعة.

لحم البط

إذا كان الدجاج والديك الرومي خيارات جيدة منخفضة الكوليسترول، يجب أن يكون البط أيضًا، أليس كذلك؟ الجواب خاطئ لأن البط والأوز كلاهما يحتويان على نسبة عالية من الكوليسترول مقارنة بالدجاج والديك الرومي. وكوب واحد من البط أو الأوز المطبوخ – حتى مع إزالة الجلد – يحتوي على حوالي 128 ملليغرامًا من الكوليسترول.

ويحتوي نفس الجزء من الدجاج على 113 ملليجرامًا فقط من الكوليسترول، والديك الرومي هو الخيار الأفضل اذ يحتوي 93 ملليغرامًا.

بعض منتجات الألبان

منتجات الألبان تساعدك في الحصول على الكالسيوم وفيتامين د الذي تحتاجه، وما عليك سوى البحث عن الإصدارات الخالية من الدهون وقليلة الدسم، والتي توفر العناصر الغذائية دون نفس الكمية من الكوليسترول، ويمكنك أيضًا تبديل الزبادي بالقشدة الحامضة في الوصفات لتقليل الدهون المشبعة والكوليسترول.