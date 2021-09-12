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الكاظمي يتوجه إلى طهران في زيارة رسمية

الكاظمي يتوجه إلى طهران في زيارة رسمية
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على رأس وفد حكومي كبير إلى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تصريح قبيل المغادرة بحسب بيان لمكتبه، إن " الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".

وأضاف الكاظمي أن " العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار".

واشار البيان الى ان " رئيس مجلس الوزراء سيجتمع خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، مشيراً الى وستشهد الزيارة ستشهد بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة؛ لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني،فضلاً عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها".

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