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الرئيس البلغاري راديف يعلن موعد انتخابات برلمانية جديدة في بلاده

الرئيس البلغاري راديف يعلن موعد انتخابات برلمانية جديدة في بلاده
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس البلغاري رومن راديف إجراء ثالث انتخابات برلمانية في أقل من عام في البلاد في 14 تشرين ثان/نوفمبر إلى جانب الانتخابات الرئاسية المقررة بالفعل.

العالم - اوروبا

ولم يتمكن أي حزب من تشكيل ائتلاف حاكم في أعقاب الانتخابات التي أجريت مرتين في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "بي تي ايه" عن راديف قوله: "سأحل البرلمان في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع الدستور وقانون الانتخابات والموعد القانوني لإصدار مرسوم، وسأحدد 14 تشرين ثان/ نوفمبر موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وكان البرلمان في مطلع الشهر الجاري قد حدد بالفعل 14 تشرين ثان/ نوفمبر موعدا للانتخابات الرئاسية القادمة .

ودخلت الأوضاع السياسية البلغارية طريقا مسدودا بعد فشل حزب (جيرب) بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف والحزب الاشتراكي البلغاري وثلاثة أحزاب شعبوية في تشكيل ائتلافات.

وانزلقت أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي في أزمة سياسية السنة الماضية بعدما تظاهر الآلاف من الأشخاص ضد فشل الحكومة في التصدي للفساد.

وتتولى إدارة البلاد حكومة انتقالية عينها راديف منذ أيار/ مايو.

وتنتهي ولاية راديف في كانون ثان/ يناير 2022 لكنه يأمل أن يترشح لولاية ثانية.

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الرئيس البلغاري راديف يعلن موعد انتخابات برلمانية جديدة في بلاده

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