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على خلافة ميركل..

احتدام السباق في المعسكر المحافظ في ألمانيا قبيل مناظرة انتخابية ثانية

احتدام السباق في المعسكر المحافظ في ألمانيا قبيل مناظرة انتخابية ثانية
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

 تنعقد مناظرة تلفزيونية ثانية بين المرشحين الثلاثة الرئيسيين لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد، قبل تصويت الناخبين في الانتخابات التي ستجري في وقت لاحق من الشهر الجاري.

العالم - اوروبا

ومن المقرر أن يشارك أرمين لاشيت، مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي، المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وأولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأنالينا بربوك مرشحة حزب الخضر، في مناظرة ستبث على قناتي "ايه آر دي" القناة الأولى بالتلفزيون الألماني وقناة "زد دي إف" على الهواء مباشرة.

وتقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس بصورة مفاجئة على المحافظين الشهر الماضي وحافظ على نسبة حوالي 25 % من الأصوات في أحدث استطلاعات الرأي، بينما حصد تحالف ميركل حوالي 22 % من الأصوات، وجاء حزب الخضر في المركز الثالث بنحو 17 %.

وقبل أسبوعين من الانتخابات، يزداد السباق على شغل منصب المستشارية احتداما، كما كان الأمر منذ 16 عاما قبل تولي ميركل. ويحذر المحافظون، الذين يتزايد يأسهم، من سيطرة اليسار.

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على خلافة ميركل.. احتدام السباق في المعسكر المحافظ في ألمانيا قبيل مناظرة انتخابية ثانية

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