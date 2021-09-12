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فوائد كبسولات زيت السمك لا غنى عنها

فوائد كبسولات زيت السمك لا غنى عنها
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

كبسولات زيت السمك هي نوع من المكملات الغذائية المتوفرة في الصيدليات، والتي تحتوي على حمض الأوميغا 3 المستخرج من الأسماك، والمهم للوقاية من عدد كبير من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب الجسم.

العالم - منوعات

للوقاية من أمراض القلب

بفضل احتوائها على الأوميغا 3، تساعد كبسولات زيت السمك على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، وتساعد على تنظيم ضربات القلب، ولكن مع ذلك قبل تناول أي مكمل غذائي؛ من المفضل استشارة الطبيب المختص.

تقوية المناعة

استناداً إلى أبحاث علمية متعددة، تبين أنّ حمض الأوميغا 3 يساهم في تقوية جهاز المناعة، خصوصاً ضد أمراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

القضاء على الكآبة

يساعد تناول كبسولات زيت السمك المنتظم على محاربة الاكتئاب والأرق والتخفيف من وطأة الضغط النفسي.

الوقاية من الجلطات

أظهرت دراسات علمية متعددة أن تناول زيت السمك يقي من الذبحة القلبية والتجاذبات والموت الفجائي.

خفض ضغط الدم

يعمل زيت السمك على التقليل من ضغط الدم المرتفع، لكن إذا كنتِ مريضة ضغط؛ فيجب عليكِ مراجعة طبيبك قبل تناول هذه المكملات الغذائية.

لحماية العين

لقد أثبتت بعض الدراسات أنّ الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من أوميغا 3؛ لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض العيون، علماً أنّ صحة العيون تبدأ في الانخفاض مع التقدم في العمر، مما قد يؤدي إلى تنكس البقعة الصفراء المرتبط بالعمر، الذي يساعد زيت السمك على تجنبه أو إبطائه.

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