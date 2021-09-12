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ليس في برنامج اجتماع مجلس الحكام اصدار قرار ضد ايران

ليس في برنامج اجتماع مجلس الحكام اصدار قرار ضد ايران
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

 أعلن موقع نور نيوز الإخباري أن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايتضمن مطلقا اصدار قرارا ضد ايران، وذلك خلافا لتكهنات وسائل الإعلام الغربية التي زعمت ان المجلس سيصدر قرارا ضد الجمهورية الاسلامية .

العالم - ايران

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء 14 سبتمبر فى فيينا.

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية احتمال صدور قرار ضد إيران في اجتماع الثلاثاء، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن المدير العام للوكالة ، رافائيل غروسي.

لكن الأنباء التي وصلت إلى نور نيوز تشير إلى أن مثل هذا الموضوع لم يُطرح وأن قرارا ضد إيران ليس على جدول أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في غضون ذلك، غرد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، بأن روسيا ستصوت ضد أي قرار يقره مجلس الحكام .

جدير بالذكر أن رفائيل غروسي وصل إلى طهران فجر اليوم ومن المقرر أن يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني محمد إسلامي لبحث القضايا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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