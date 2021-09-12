علماء يكشفون سر تشكل الطبقة البيضاء على سطح أكواب الشاي

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ونقلت مجلة “Physics of Fluids” تفاصيل الدراسة التي قام بها علماء فيزيائيون من سويسرا الذين أكدوا أن الطبقة البيضاء التي تتشكل على سطح كوب ممتلئ من الشاي الأسود، هي مادة تسببها المياه بفعل تفاعل كيميائي محدد بين العناصر الموجودة في الكوب.

ولاحظ العالمان كارولين جاكومين وبيتر فيشر من المدرسة الفنية السويسرية العليا أن تكوين هذه الطبقة البيضاء يتعلق بتفاعل الماء والحموضة ووجود السكر أو الحليب مع انخفاض درجة حرارة الشاي والعناصر التي تبدأ بعملية التخمير.

ووجد العلماء أن العناصر الموجودة تتكون من مادة البوليفينول الموجودة في أوراق الشاي، بالإضافة إلى الأملاح المائية فيها، وكلما زادت كربونات الكالسيوم، زادت كثافة تشكل الطبقة البيضاء على سطح كوب الشاي البارد.

وخلص العلماء إلى أن الطبقة المشكلة قادرة على التأثير المباشر على مذاق الشاي، حيث أشارت الدراسة أن جودة الشاي تلعب دورا كبيرا في تشكل الطبقة البيضاء وتختلف بين منطقة وأخرى بحسب الماء وعناصر تركيبتها.