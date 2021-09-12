الرئيس الايراني يستقبل رسميا رئيس الوزراء العراقي

العالم - ايران

وتم خلال هذه المراسم عزف النشيدين الرسميين للجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي قبيل مغادرته بغداد، إن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".

وأضاف الكاظمي أن "العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار".

وبحسب المكتب الاعلامي للكاظمي، "سيجتمع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، وستشهد الزيارة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة؛ لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها".

وكانت مصادر حكومية عراقية قالت للسومرية نيوز، أمس السبت ان " الكاظمي سيزور ايران يوم غد الاحد برفقه سبعة وزراء ومستشار الامن الوطني".

وسيكون اللقاء المرتقب الذي يجمع الكاظمي والسيد رئيسي الأول منذ تولي آية الله ابراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بداية أغسطس.

ومن المقرر ان يتم خلال اللقاء التباحث حول أهم قضايا المنطقة والعالم .