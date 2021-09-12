الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

روائية بريطانية تتنبأ بزوال 'الملكية' في بلادها!

روائية بريطانية تتنبأ بزوال 'الملكية' في بلادها!
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

تنبأت الروائية البريطانية هيلاري مانتل، في مقابلة نُشرت يوم السبت، بأن الملكية في بلادها، التي يعود تاريخها لما يزيد على ألف عام؛ ربما تختفي في غضون جيلين.

العالم - اوروبا

وأضافت مانتل، التي اشتهرت بثلاثيّتها الروائية‭‭ ‬‬التاريخية (وولف هول)، أنها معجبة بتفاني الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، ووريث العرش الأمير تشارلز أمير ويلز.

وقالت مانتل (69 عاما) لصحيفة التايمز: "أعتقد أنهما يقومان بدورهما... بأفضل ما يمكن وبكل جدية".

ولكن عندما سُئلت عن المدة الباقية للنظام الملكي، ردت بأنه "في تقديرها" مجرد جيلين.

وقالت: "من الصعب جدا فهم الفكرة وراء النظام الملكي في عالم حديث يُنظر فيه إلى أناس على أنهم مشاهير فحسب".

وإذا تحققت وجهة نظر مانتل، فلن يصبح الأمير جورج ملكا. والأمير جورج البالغ من العمر ثمانية أعوام هو حفيد الملكة إليزابيث، والثالث في ترتيب ولاية العرش بعد جده تشارلز (72 عاما) وأبيه الأمير وليام (39 عاما).

وعلى الرغم من أن الاستطلاعات تشير إلى أن أغلبية واضحة من البريطانيين ما زالوا يدعمون النظام الملكي، ويحترمون بشكل خاص الملكة ويُعجبون بها، أظهر استطلاع للرأي، في أيار/ مايو، أن الشبان في بريطانيا يفضلون الآن رئيس دولة منتخبا.

روابط ذات صلة

أغرب زواج.. 70 بريطانية "تتزوجن" الأشجار لحمايتها من القطع!

برلمانيون بريطانيون يتهمون جونسون بتقويض مكانة بلادهم في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر: قتلى وجرحى إثر تصادم 'مقطورة' و'ميكروباص'

شاهد بالفيديو.. ما الذي تهتم به السينما الايرانية؟.. ممثل ايراني يجيب؟

شاهد بالفيديو.. مسؤول ايراني: نرحب بالمفاوضات مع الرياض وننتظر نتائجها النهائية

روائية بريطانية تتنبأ بزوال 'الملكية' في بلادها!

الحكم على مواطن سعودي بالسجن 5 أشهر بسبب الكمامة!

قائد الجيش الايراني: العالم يقف عاجزا امام تفسير الوجود العسكري الايراني في المحيط الاطلسي