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اتفاقية عسكرية بين أمريكا والفلبين على مشروعات دفاعية

اتفاقية عسكرية بين أمريكا والفلبين على مشروعات دفاعية
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

تستأنف أمريكا والفلبين مشروعات دفاعية، بعد أن وافقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على الإبقاء على اتفاق عسكري، هدد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي بإلغائه وذلك مما يسمح للجانبين بدعم تحالفهما المستمر منذ فترة طويلة في المنطقة.

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والتقى وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورينزانا مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في واشنطن أمس الأول الجمعة، حيث أكد الجانبان مجددا التزامهما بتعزيز العلاقات، بعد أن وافق دوتيرتي في يوليو الماضي على الإبقاء على "اتفاقية القوات الزائرة"، طبقا لبيان صدر أمس السبت.

وحسب البيان الصادر عن الفلبين "اتفق الجانبان على العمل بشأن إطار عمل بحري ثنائي، يعزز التعاون في المجال البحري وعلى استئناف مشروعات في مواقع متفق عليها في "اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز"، في الفلبين.

وتسمح "اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز" أو "آي.دي.سي.إيه"، التي تم التوقيع عليها في عام 2014، بوجود أمريكي أكبر في قواعد عسكرية في الفلبين وبناء منشآت جديدة هناك.

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