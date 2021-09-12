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اسلامي: المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت جيدة وبناءة

اسلامي: المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت جيدة وبناءة
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، إن الاجواء السائدة على المحادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون في إطار انظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العالم - ايران

وبعد لقائه مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اضاف اسلامي في مؤتمر صحفي مشترك، أن غروسي جاء إلى طهران بدعوة من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأجرينا معه محادثات جيدة وبناءة .

وصرح إن كل القضايا بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية هي في الأساس قضايا فنية و لا مكان للقضايا السياسية في العلاقات بيننا، موضحا بان ايران ستشارك في الاجتماع المقبل للوكالة الدولية وستجري محادثات على هامش الاجتماع.

وقال إسلامي : اتفقنا ايضا على أن يزور غروسي طهران مرة أخرى في المستقبل القريب، كما تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات، وابقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في ايران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة .

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية قائلا ان ما يهمنا وما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو بناء الثقة.

واضاف اسلامي: يجب الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب أن تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا مهما في الوفاء بالتزاماتها القانونية لتعزيز الطاقة النووية الإيرانية، وكذلك تطور الجمهورية الإسلامية.

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اسلامي: المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت جيدة وبناءة

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