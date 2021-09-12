المقاومة تتعهد بتحرير اسرى سجن جلبوع بهذه الطريقة..

العالم - فلسطين

ومددت محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة المحتلة، التحقيق مع أسرى عملية نفق الحرية الأربعة. وعبر محامو الدفاع، عن الخشية من تعرض المعتقلين الأربعة إلى التعذيب الجسدي. مؤكدين أنهم منعوا من لقاء موكليهم أو نشر أي معلومات تتعلق بالمحاكمة. وتزامنا مع جلسة المحكمة، تظاهر العشرات من النشطاء والمتضامنين قبالة مبنى المحكمة دعما للأسرى وأطلقوا هتافات منددة بإعادة اعتقالهم وأخرى مطالبة بالحرية. ورفعوا الاعلام الفلسطينية.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن طاقمها القانوني يبذل جهودا حثيثة لمتابعة مصير الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، ومعرفة ظروفهم الاعتقالية، وأماكن احتجازهم.وحذرت الفصائل الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي من مغبة التعرض للاسرى. في سياق متصل استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع للمقاومة وأرضا زراعية بأكثر من ستة صواريخ في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة. وقد تصدت المضادات الارضية التابعة للمقاومة للطيران المعادي، من جهة أخرى أكدت كتائب عز الدين القسام بأن صفقة تبادل القادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال.



من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ان احدى مجموعاتها في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أطلقت النار صوب حاجز الجلمة بعد تجمع لعدد من جنود الاحتلال كما القى مجموعة من الشباب عبوة محلية الصنع تجاه حافلة إسرائيلية عند حاجز الجلمة شمال شرق جنين.