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ايران والعراق.. إلغاء تأشيرات الدخول وزيادة عدد المشاركين الايرانيين في زيارة الاربعين

ايران والعراق.. إلغاء تأشيرات الدخول وزيادة عدد المشاركين الايرانيين في زيارة الاربعين
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي ان الكاظمي وافق على زيادة عدد المشاركين الايرانيين في زيارة الاربعين.

وقال الرئيس الايراني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي في طهران، ان علاقاتنا مع العراق جيدة على كافة الصعد لكننا نستطيع تعزيزها أكثر

وأضاف: خبر الغاء تأشيرات الدخول بين العراق وايران خبر مفرح ونرحب بموافقة الجانب العراقي على هذا الامر

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان العراق يتطلع إلى أفضل العلاقات مع كل دول الجوار

وشكر الكاظمي كل من وقف إلى جانب العراق في وجه جماعات داعش الإرهابية، مؤكدا ان إيران كانت أول من ساند العراق في حربه على الإرهاب

ونوه الى ان العراق يدعم مساعي إيران الحوارية لإرساء الاستقرار في المنطقة.

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