وسط أجواء تفاؤلية.. بيدرسون يغادر دمشق اليوم إلى بيروت

العالم-سوريا

وبحسب صحيفة "الوطن"، فقد بينت مصادر دبلوماسية غربية، أن المبعوث الأممي الذي التقى صباح أمس بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، عاد والتقى ظهراً الرئيس المشترك في لجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري حيث قدّم له مقترحاً، على أمل الحصول منه على إجابة خلال اللقاء الذي سيجمعهما اليوم قبيل مغادرته دمشق.

وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممي يلتقي صباح اليوم الأحد السفير الصيني في سورية فينغ بياو ونائب سفير روسيا الاتحادية إيلدار قربانوف والقائم بأعمال السفارة المصرية.

المصادر التي أشارت إلى حالة التفاؤل الكبيرة التي سادت اجتماعات الأمس، لفتت إلى أن المبعوث الأممي تقدم باقتراح بأن يكون التاسع من تشرين أول المقبل موعداً لعقد الجولة السادسة لاجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور، بانتظار موافقة الأطراف المعنية بالأمر.

ووصف بيدرسون في تصريحات صحفية المحادثات التي جرت بينه والمقداد في دمشق السبت بأنها كانت "جيدة جدا"، مؤكدا أنه توصل مع وزير الخارجية السوري إلى اتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من اللجنة الدستورية.

من جهته أكد المقداد خلال اللقاء ضرورة احترام السيادة السورية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية مطالبا "بإنهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية ووقف انتهاكاتهما للسيادة السورية ودعمهما للإرهاب".