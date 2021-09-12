الكاظمي يجدد شكره لوقوف ايران الى جانب العراق ضد "داعش"

العالم-العراق

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس إبراهيم رئيسي أشار الكاظمي إلى أن موقف العراق ثابت بالنسبة للعلاقة مع ايران والعراق يقف إلى جانب إيران في جميع التحديات التي تواجهها مشيراً إلى أن بلاده يدعم كل مساعي إيران في تعزيز الحوار وحل المشاكل الإقليمية.

كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الإيراني مجموعة من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثانية مشدداً على المصالح الثقافية والإقتصادية المشتركة للبلدين.

واقام رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ، مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل صباح اليوم الأحد الى طهران في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال رئيس الوزراء العراقي قبيل مغادرته بغداد، إن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".