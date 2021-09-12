الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الحشد الشعبي يشرع بتجفيف آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد

الحشد الشعبي يشرع بتجفيف آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، عن بدء عملية كبرى لتجفيف هورة الزهيري التي تعد آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد وتحديدا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

العالم-العراق

ونقل إعلام الحشد الشعبي في بيان، عن مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد، نعمة الكوفي، قوله، إن “كوادر الهندسة العسكرية للحشد الشعبي بدأت بعملية كبرى لتجفيف هورة الزهيري في قضاء الطارمية بهدف تجفيف آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد”، مبينا أن “العملية تتضمن فتح القناة المستحدثة التي تربط ضفتي نهر المالح من دون المرور بهورة الزهيري”.

وأضاف، أن “هورة الزهيري عبارة عن مقالع قديمة تعود للخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، إذ استغلها الارهابيون بفتح ضفة نهر المالح الشرقية، مما ادى الى غمر هذه المقالع لتصبح بعد ذلك ملاذا وبيئة مناسبة لوجود الإرهابيين”، مبينا أن “الإرهابيين غمروا قرابة 6 كم، مما اثر في 4 كم، فأصبحت هذه المساحة المقدرة بـ10 كم مربع عصية على القوات الأمنية”.

وأوضح مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد، أن “الحشد الشعبي اقترح تجفيف هذه المساحة للقضاء على هذه البؤرة لتحقيق الاستقرار لاهالي الطارمية ولاسيما العاصمة بغداد عموما”، مؤكدا أنه “بانطلاق هذه العملية يكون قد بدأ العد التنازلي لوجود الإرهابيين في الطارمية واقتلاع اوكار الإرهاب في هورة الزهيري والمناطق المحيطة بها وإنهاء التهديد الإرهابي لداعش في أربع محافظات وهي بغداد وصلاح الدين وديالى والانبار، كما تسهم العملية في استصلاح الأراضي في المنطقة المذكورة”.

ولفت الكوفي إلى أنه ”كان للهندسة العسكرية دور مميز في عمليات محرم الحرام في قضاء الطارمية عبر توسيع الطرق النسيمية وإزالة عوائق المرور والرؤية وتغيير طبيعة المنطقة التي حولها الارهابيون الى بيئة مناسبة من طريق تغيير مسار الأنهر والاروائيات”، مؤكدا أن “العمليات الأمنية تسير جيدا، فتم القضاء على 70% من مضافات الإرهابيين وأماكن وجودهن حتى الان”.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الحشد يطلق عملية أمنية واسعة في جرف النصر

الحشد الشعبي يؤمن أربع مناطق حدودية في الانبار

الحشد الشعبي يعلن انطلاق اليوم الثاني من عملية "ثأر الأبطال"

إقامة حفل تكريم لجرحى الحشد الشعبي الفائزين ببطولة 'جريح وطن'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمات إغاثية تحذر من جفاف يهدد الملايين في سوريا والعراق

الشرطة الأفغانية تعود للانتشار عند نقاط التفتيش في مطار كابول

بعد 16 عاماً... 'نفق الحرية' يُنعش انتصار الانسحاب الإسرائيلي من غزة ويفتح جرح أوسلو الهزيل

الاحتلال يواصل البحث عن ابطال نفق الحرية 'نقيعات' و'كممجي'

الحشد الشعبي يشرع بتجفيف آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد

لبنان.. القبض على قيادي بـ'فتح الشام' شارك بخطف راهبات معلولا